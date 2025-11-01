Grèce : deux morts et des blessés lors d'une fusillade liée à une vendetta

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade samedi sur l'île grecque de Crète, possiblement liée à une vendetta, a indiqué l'agence de presse officielle ANA.

Deux personnes, dont une femme de 50 ans, ont été tuées après que des hommes armés ont ouvert le feu sur des maisons dans le village central de Vorizia, à environ 52 kilomètres au sud-ouest de la capitale de l'île, Héraklion, selon la même source. Une dizaine de personnes ont également été blessées, a précisé l'agence.

Selon ANA, l'incident s'est produit quelques heures après qu'une maison en construction a été la cible d'un engin explosif. Des policiers armés ont sécurisé la zone pour encadrer l'évacuation des blessés par des ambulances, a dit la télévision publique ERT.

La possession illégale d'armes à feu est très répandue en Crète et les vendettas sont courantes. Dimanche, un jeune âgé de 23 ans a abattu un homme de 52 ans lors d'une fête villageoise dans l'ouest de la Crète.