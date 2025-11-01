Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Grèce : deux morts et des blessés lors d'une fusillade liée à une vendetta


AFP / le 01 novembre 2025 à 15h46, mis à jour à 17h01

Deux personnes sont assises sur un banc en face de l'entrepôt du 66e Festival international du film de Thessalonique (TIFF), dans le port de Thessalonique, le 29 octobre 2025. Photo AFP/SAKIS MITROLIDIS

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade samedi sur l'île grecque de Crète, possiblement liée à une vendetta, a indiqué l'agence de presse officielle ANA.

Deux personnes, dont une femme de 50 ans, ont été tuées après que des hommes armés ont ouvert le feu sur des maisons dans le village central de Vorizia, à environ 52 kilomètres au sud-ouest de la capitale de l'île, Héraklion, selon la même source. Une dizaine de personnes ont également été blessées, a précisé l'agence.

Selon ANA, l'incident s'est produit quelques heures après qu'une maison en construction a été la cible d'un engin explosif. Des policiers armés ont sécurisé la zone pour encadrer l'évacuation des blessés par des ambulances, a dit la télévision publique ERT.

La possession illégale d'armes à feu est très répandue en Crète et les vendettas sont courantes. Dimanche, un jeune âgé de 23 ans a abattu un homme de 52 ans lors d'une fête villageoise dans l'ouest de la Crète.

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade samedi sur l'île grecque de Crète, possiblement liée à une vendetta, a indiqué l'agence de presse officielle ANA.Deux personnes, dont une femme de 50 ans, ont été tuées après que des hommes armés ont ouvert le feu sur des maisons dans le village central de Vorizia, à environ 52 kilomètres au sud-ouest de la capitale de l'île, Héraklion, selon la même source. Une dizaine de personnes ont également été blessées, a précisé l'agence.Selon ANA, l'incident s'est produit quelques heures après qu'une maison en construction a été la cible d'un engin explosif. Des policiers armés ont sécurisé la zone pour encadrer l'évacuation des blessés par des ambulances, a dit la télévision publique ERT.La...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés