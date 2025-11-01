Oman appelle à la reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran

Le sultanat d'Oman, qui avait accueilli plusieurs cycles de discussions entre les Etats-Unis et l'Iran avant leur interruption à la suite de la guerre Israël-Iran en juin, a exhorté samedi les deux pays à reprendre le chemin du dialogue. « Nous voulons reprendre les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis », a déclaré le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, lors d'un panel organisé dans le cadre du Dialogue de Manama, une conférence annuelle de l'Institut international d'études stratégiques (IISS) tenue à Bahreïn.

Le ministre a rappelé que son pays avait accueilli cinq cycles de discussions entre Washington et Téhéran cette année. « Trois jours seulement avant le sixième, qui aurait pu être décisif, Israël a déclenché ses bombes et missiles dans un acte de sabotage illégal et meurtrier », a-t-il déploré.

L'Iran et les Etats-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques après la Révolution islamique en 1979. Les deux pays sont depuis quatre décennies à couteaux tirés.

Les négociations menées par l'intermédiaire du sultanat d'Oman portaient sur le programme nucléaire de l'Iran. Elles ont été interrompues lorsque Israël a lancé le 13 juin une attaque surprise contre l'Iran, qui a provoqué une guerre de 12 jours. Les Etats-Unis s'étaient joints à ces frappes.

Les pays occidentaux et Israël, ennemi juré du pouvoir iranien, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique. Téhéran se défend vigoureusement d'avoir de telles ambitions et affirme développer le nucléaire pour des besoins civils.

Le chef de la diplomatie omanaise a par ailleurs appelé les pays du Golfe à privilégier la voie du dialogue avec l'Iran et avec d'autres acteurs longtemps considérés comme des rivaux dans la région. « Au fil des années, le Conseil de coopération du Golfe s'est au mieux contenté d'observer et de permettre l'isolement de l'Iran. Je pense que cela doit changer », a-t-il soutenu, alors que son pays joue depuis longtemps le rôle d'intermédiaire traditionnel de Téhéran.

« Oman espère depuis longtemps la mise en place d'un mécanisme de dialogue plus global avec tous les Etats de la région, y compris l'Iran, l'Irak et le Yémen », a-t-il ajouté.