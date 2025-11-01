Le président sud-coréen demande à Xi d'aider à la « reprise du dialogue » avec Pyongyang

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé samedi le dirigeant chinois Xi Jinping à aider à la « reprise du dialogue » avec Pyongyang, à l'occasion de leur première rencontre. « J'espère que la Corée du Sud et la Chine renforceront leur communication stratégique (...) et travailleront ensemble pour la reprise du dialogue avec le Nord », a déclaré M. Lee à son homologue chinois, selon la présidence sud-coréenne.

Soulignant la nécessité de « stabilité » dans la région, Lee Jae Myung a noté « les récents échanges de haut niveau entre la Chine et la Corée du Nord », en référence à la présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en septembre à un grand défilé militaire à Pékin pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Ces occasions « contribuent à créer des conditions favorables à un engagement renouvelé avec Pyongyang », a-t-il observé. Séoul s'efforce de maintenir un équilibre entre son principal partenaire commercial, la Chine, et les États-Unis, principal garant de la sécurité de Corée du Sud.

La Chine entretient des liens étroits avec la Corée du Nord, qui reste officiellement en guerre avec le Sud.

M. Lee a encore dit à Xi Jinping espérer un développement des relations économiques entre Pékin et Séoul. « Nous devons travailler ensemble pour construire une relation qui apporte une prospérité partagée, » a déclaré le dirigeant élu en juin après une crise politique prolongée en Corée du Sud.