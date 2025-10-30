Chute de 11% de la déforestation sur un an en Amazonie

La déforestation dans l'Amazonie brésilienne a baissé de 11% sur un an, selon les chiffres officiels publiés jeudi par le gouvernement Lula, à quelques jours de la COP30 à Belem.

Au total, 5.796 km2 ont été déboisés dans la plus grande forêt tropicale de la planète sur la période de référence allant d'août 2024 à juillet 2025, au plus bas depuis onze ans.

Ces données ont été collectées par les satellites du système Prodes de l'Institut national de recherches spatiales (Inpe).

Il s'agit de la quatrième baisse de suite pour ce chiffre qui représente le taux officiel de la déforestation au Brésil.

Un an plus tôt, d'août 2023 à juillet 2025, il s'élevait à 6.518 km2, une baisse de 30% par rapport aux douze mois précédents.

Le chiffre annoncé jeudi est également le troisième le plus bas depuis le début des relevés, en 1988.

La baisse de la déforestation en Amazonie s'est poursuivie malgré la sécheresse exceptionnelle qui a touché le Brésil l'an dernier.

Cette sécheresse a favorisé la propagation d'incendies dévastateurs qui sont devenus l'une des principales causes de déforestation, selon le gouvernement brésilien.

Des chiffres préliminaires utilisés par un autre système de recueil de données par satellites, les Deter, ont indiqué une hausse de 4% sur cette même période.

Dans le Cerrado, savane riche en biodiversité située au sud de l'Amazonie, la déforestation a diminué de 11,49%, avec une perte de végétation de 7.235 km2, a indiqué l'Inpe.

Ces chiffres sont une bonne nouvelle pour le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui s'apprête à recevoir la conférence de l'ONU sur le climat COP30 en novembre dans la ville amazonienne de Belem.

À son retour au pouvoir en janvier 2023, Lula a promis d'éradiquer la déforestation au Brésil d'ici 2030.

Sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), climato-sceptique et soutenu par le puissant lobby de l'agro-négoce, la déforestation avait augmenté de 75% en moyenne par rapport à la décennie précédente.