Frontière libano-israélienne : Netanyahu et Katz vont se réunir avec des responsables de la sécurité

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israel Katz devraient se réunir jeudi avec de hauts responsables de la sécurité israéliens pour discuter de la situation à la frontière libanaise, rapporte le journaliste Guy Azriel de la chaîne israélienne i24 sur son compte X.

« La discussion devrait également aborder la question de l’implication de l’Égypte au Liban », précise-t-on de même source. Il y a deux jours, le chef des services de renseignements égyptiens, Hassan Rachad, s’est rendu à Beyrouth, une semaine après ses entretiens avec M. Netanyahu et le chef du Shin Bet. Lundi, l’ambassadeur d’Égypte au Liban a également rencontré le président et le Premier ministre libanais.

« Israël est sur le point de prendre une décision concernant ses prochaines actions face aux violations croissantes du Hezbollah et à ses tentatives de réarmement », ajoute le journaliste.

Malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, les attaques israéliennes sont quotidiennes au Liban-Sud et dans d’autres régions considérées comme des fiefs du Hezbollah, qui est sorti très affaibli de son conflit avec Israël mais continue de rejeter l’idée de rendre ses armes au gouvernement libanais. Il est accusé par Israël de tenter de reconstituer son arsenal.