Trump affirme avoir eu "une bonne discussion" avec le Premier ministre canadien Carney malgré leur différend

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir eu, en marge d'un sommet en Corée du Sud, une "bonne discussion" avec le Premier ministre canadien Mark Carney après une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les deux pays.

"Nous avons eu une très bonne conversation avec lui", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. Le président américain a récemment annoncé une hausse supplémentaire de 10% des droits de douane sur les produits canadiens et mis fin à toutes les négociations commerciales bilatérales après avoir dénoncé une campagne publicitaire canadienne antiprotectionniste.

