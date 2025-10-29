Une frappe russe a touché un hôpital pour enfants à Kherson, selon Kiev

Un bombardement a touché mercredi un hôpital pédiatrique dans la ville ukrainienne de Kherson (sud), faisant neuf blessés dont quatre enfants, ont annoncé les autorités de Kiev, qui ont accusé Moscou d'« un nouveau crime de guerre ». « L'ennemi a ouvert le feu sur un hôpital pour enfants à Kherson. Neuf personnes ont été blessées, dont quatre enfants et trois membres du personnel médical », a déclaré Dmytro Loubinets, le médiateur ukrainien pour les droits humains. Selon lui, les bâtiments de l'hôpital ont subi d' « importants dégâts ».

« Il s'agit là d'un nouveau crime de guerre de la part de la Fédération de Russie, qui attaque délibérément des biens civils, en violation flagrante des normes du droit humanitaire international », a poursuivi M. Loubinets, sur les réseaux sociaux.

Son communiqué est accompagné d'une vidéo non vérifiée par l'AFP montrant un bâtiment aux fenêtres soufflées et à la façade endommagée, ainsi que des pièces contenant du matériel médical au milieu de décombres et ce qui semble être des taches de sang sur le sol.

Depuis sa libération par Kiev en novembre 2022 après six mois d'occupation russe, la ville de Kherson, située au bord du Dniepr, le fleuve marquant la ligne de front dans ce secteur, est quasi quotidiennement la cible de bombardements russes qui font régulièrement des morts et des blessés parmi les civils.

Dans la région voisine d'Odessa, des frappes russes ont endommagé des installations électriques ukrainiennes, privant d'électricité près « de 26.900 foyers » et causant des dégâts « importants », selon l'opérateur privé DTEK.

Face aux bombardements massifs qui touchent son territoire, l'Ukraine réplique par des attaques de drones et des frappes sur le territoire russe.

Mercredi, le gouverneur de la région russe de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a affirmé qu'une attaque de drone ukrainien avait causé la mort d'au moins une personne et en avait blessé trois autres dans le village de Chebekino, frontalier de l'Ukraine.

Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a revendiqué mercredi la prise par les soldats russes du village de Vychneve dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est). Les troupes russes continuent de lentement grignoter du terrain dans certains secteurs, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.