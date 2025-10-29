Deux blessés, dont un grave, lors d'une fusillade dans le Akkar
L'OLJ /
le 29 octobre 2025 à 13h11
Le tireur présumé, le 29 octobre 2025 au Akkar. Photo fournie par Michel Hallak
Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une altercation qui a dégénéré en fusillade entre un gardien de chantier et plusieurs autres personnes sur la route reliant Arka à Kfarmelki, dans le Akkar au Liban-Nord, selon des informations de notre correspondant Michel Hallak. Le gardien aurait tiré de manière aléatoire à l'arme automatique, blessant un Syrien, Khaled A., et un Libanais , Michel H., de plusieurs balles.
La Croix-Rouge a transporté les blessés à l'hôpital al-Youssef, à Halba, ainsi qu'à l'hôpital gouvernemental Abdallah Rassi. Les renseignements de l'armée ont arrêté le tireur, M. A., et une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cette fusillade.
Au Liban, les armes circulent massivement parmi la population, faisant parfois dégénérer des disputes familiales ou personnelles en affrontements meurtriers.
Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une altercation qui a dégénéré en fusillade entre un gardien de chantier et plusieurs autres personnes sur la route reliant Arka à Kfarmelki, dans le Akkar au Liban-Nord, selon des informations de notre correspondant Michel Hallak. Le gardien aurait tiré de manière aléatoire à l'arme automatique, blessant un Syrien, Khaled A., et un Libanais , Michel H., de plusieurs balles.La Croix-Rouge a transporté les blessés à l'hôpital al-Youssef, à Halba, ainsi qu'à l'hôpital gouvernemental Abdallah Rassi. Les renseignements de l'armée ont arrêté le tireur, M. A., et une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cette fusillade.Au Liban, les armes circulent massivement parmi la population, faisant parfois dégénérer des...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.