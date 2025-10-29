Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

Deux blessés, dont un grave, lors d'une fusillade dans le Akkar


L'OLJ / le 29 octobre 2025 à 13h11

Deux blessés, dont un grave, lors d'une fusillade dans le Akkar

Le tireur présumé, le 29 octobre 2025 au Akkar. Photo fournie par Michel Hallak

Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une altercation qui a dégénéré en fusillade entre un gardien de chantier et plusieurs autres personnes sur la route reliant Arka à Kfarmelki, dans le Akkar au Liban-Nord, selon des informations de notre correspondant Michel Hallak. Le gardien aurait tiré de manière aléatoire à l'arme automatique, blessant un Syrien, Khaled A., et un Libanais , Michel H., de plusieurs balles.

La Croix-Rouge a transporté les blessés à l'hôpital al-Youssef, à Halba, ainsi qu'à l'hôpital gouvernemental Abdallah Rassi. Les renseignements de l'armée ont arrêté le tireur, M. A., et une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cette fusillade.

Au Liban, les armes circulent massivement parmi la population, faisant parfois dégénérer des disputes familiales ou personnelles en affrontements meurtriers. 

Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une altercation qui a dégénéré en fusillade entre un gardien de chantier et plusieurs autres personnes sur la route reliant Arka à Kfarmelki, dans le Akkar au Liban-Nord, selon des informations de notre correspondant Michel Hallak. Le gardien aurait tiré de manière aléatoire à l'arme automatique, blessant un Syrien, Khaled A., et un Libanais , Michel H., de plusieurs balles.La Croix-Rouge a transporté les blessés à l'hôpital al-Youssef, à Halba, ainsi qu'à l'hôpital gouvernemental Abdallah Rassi. Les renseignements de l'armée ont arrêté le tireur, M. A., et une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cette fusillade.Au Liban, les armes circulent massivement parmi la population, faisant parfois dégénérer des...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés