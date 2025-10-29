Deux blessés, dont un grave, lors d'une fusillade dans le Akkar

Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une altercation qui a dégénéré en fusillade entre un gardien de chantier et plusieurs autres personnes sur la route reliant Arka à Kfarmelki, dans le Akkar au Liban-Nord, selon des informations de notre correspondant Michel Hallak. Le gardien aurait tiré de manière aléatoire à l'arme automatique, blessant un Syrien, Khaled A., et un Libanais , Michel H., de plusieurs balles.

La Croix-Rouge a transporté les blessés à l'hôpital al-Youssef, à Halba, ainsi qu'à l'hôpital gouvernemental Abdallah Rassi. Les renseignements de l'armée ont arrêté le tireur, M. A., et une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cette fusillade.

Au Liban, les armes circulent massivement parmi la population, faisant parfois dégénérer des disputes familiales ou personnelles en affrontements meurtriers.