Pakistan-Afghanistan: Islamabad annonce « l'échec » des pourparlers pour une trêve


AFP / le 29 octobre 2025 à 10h24

Un membre des forces de sécurité talibanes monte la garde le long d'une route près du poste-frontière de Ghulam Khan, entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le district de Gurbuz, au sud-est de la province de Khost, le 20 octobre 2025. Photo AFP

Les négociations entre le Pakistan et l'Afghanistan pour une trêve durable ont échoué, a annoncé mercredi Islamabad, assurant avoir les capacités d'« anéantir complètement le pouvoir taliban » si nécessaire après des affrontements entre les pays voisins qui ont fait des dizaines de morts.

Après quatre jours de discussions à Istanbul sous médiation qatarie et turque, « les discussions ont échoué à fournir une solution viable », a indiqué tôt mercredi sur X le ministre pakistanais de l'Information Attaullah Tarar. « De manière regrettable, la partie afghane n'a su fournir aucune assurance, n'a cessé d'esquiver le cœur du problème et s'est livrée à des reproches, des tergiversations et autres ruses », a-t-il déploré.

Kaboul n'a pas commenté dans l'immédiat.

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif qui avait déjà menacé son voisin « d'une guerre ouverte » en cas d'échec des négociations a martelé mercredi que « le Pakistan n'a besoin d'utiliser ne serait-ce qu'une fraction de son arsenal pour anéantir complètement le pouvoir taliban et le renvoyer se cacher dans ses grottes ».

« Le régime taliban pousse aveuglément l'Afghanistan dans un nouveau conflit, uniquement pour conserver un pouvoir qu'il a usurpé et pour maintenir l'économie de guerre qui permet sa survie », a-t-il ajouté sur X, assurant que si les dirigeants talibans sont « déterminés à faire du mal une fois de plus à l'Afghanistan et son peuple innocent, qu'il en soit ainsi ».

De son côté, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani, a assuré mardi que si les négociations échouaient, toute attaque serait suivie d'une « réponse décisive qui servira de leçon au Pakistan et de message aux autres ». « Certes, nous ne possédons pas l'arme nucléaire [contrairement au Pakistan, NDLR], mais en vingt ans de guerre, ni l'OTAN ni les Etats-Unis n'ont réussi à soumettre l'Afghanistan », a martelé M. Qani s'adressant au média afghan Ariana.

Escalade

D'une ampleur rare, la confrontation entre les deux pays voisins a débuté il y a deux semaines, lorsque le gouvernement taliban a déclenché une offensive à la frontière après des explosions à Kaboul imputées au Pakistan. Islamabad, promettant une « réponse musclée », a alors procédé, selon des responsables, à des « frappes de précision » sur le territoire afghan contre des « cibles terroristes ».

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) a indiqué à l'AFP lundi que 50 civils avaient été tués et 447 blessés côté afghan en une semaine. L'armée pakistanaise a de son côté fait part de 23 de ses soldats tués et 29 blessés, sans évoquer de victimes civiles.

Un cessez-le-feu approuvé il y a une dizaine de jours grâce à une médiation du Qatar avait mis fin aux hostilités.

Le Pakistan, confronté à une résurgence d'attaques contre ses forces de sécurité, disait attendre lors de ces discussions des « mesures crédibles et décisives » de son voisin pour garantir qu'il n'abriterait plus sur son sol des groupes « terroristes » antipakistanais, notamment les talibans pakistanais (TTP). Mais Kaboul dément fermement abriter ces combattants et renvoie l'accusation à Islamabad, assurant que le Pakistan soutient des groupes « terroristes », notamment la branche régionale du groupe Etat islamique (EI).

Un « dernier effort », selon la partie pakistanaise, avait été entrepris mardi pour tenter d'arracher un accord « malgré l'obstination des talibans ». Mais des responsables talibans, cités par des médias afghans, ont qualifié les demandes pakistanaises de « déraisonnables et inacceptables », et les discussions s'étaient enlisées.

En marge du sommet de l'Asean en Malaisie, le président américain Donald Trump a pour sa part assuré qu'il pourrait mettre un terme « très rapidement » aux hostilités.

La frontière entre les deux pays est fermée depuis deux semaines, ne laissant passer que les Afghans expulsés du Pakistan.

