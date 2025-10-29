Menu
Dernières Infos - Diplomatie

La Chine confirme que Xi Jinping rencontrera Trump jeudi en Corée du Sud


AFP / le 29 octobre 2025 à 10h07

Cette combinaison de photos d'archives créée le 5 juin 2025 montre, (de gauche à droite) le président chinois Xi Jinping au Kremlin à Moscou le 8 mai 2025, et le président américain Donald Trump à l'usine US Steel - Irvin Works à West Mifflin, en Pennsylvanie, le 30 mai 2025. Photos AFP/EVGENIA NOVOZHENINA, SAUL LOEB

La Chine a confirmé mercredi que le président Xi Jinping rencontrerait son homologue américain, Donald Trump, jeudi en Corée du Sud, en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances.

MM. Xi et Trump échangeront « sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun », indique un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine n'avait jusqu'alors jamais confirmé la tenue de cette rencontre.

La Chine a confirmé mercredi que le président Xi Jinping rencontrerait son homologue américain, Donald Trump, jeudi en Corée du Sud, en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances.

MM. Xi et Trump échangeront « sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun », indique un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine n'avait jusqu'alors jamais confirmé la tenue de cette rencontre.

