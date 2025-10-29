La Chine confirme que Xi Jinping rencontrera Trump jeudi en Corée du Sud

La Chine a confirmé mercredi que le président Xi Jinping rencontrerait son homologue américain, Donald Trump, jeudi en Corée du Sud, en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances.

MM. Xi et Trump échangeront « sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun », indique un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine n'avait jusqu'alors jamais confirmé la tenue de cette rencontre.