La Maison Blanche licencie des agents chargés de superviser les projets architecturaux de Trump à Washington

La Maison Blanche a limogé les six membres d'une agence fédérale indépendante chargée d'examiner les travaux de construction à Washington, ont rapporté mardi les médias américains, à l'heure où le président Donald Trump s'efforce de remodeler la capitale à son image.

Selon le quotidien américain Washington Post, la Commission des beaux-arts des Etats-Unis devait examiner certains des projets du président américain, qui s'est lancé dans une série de rénovations et de constructions depuis son retour au pouvoir en janvier.

Le licenciement des membres du comité, également rapporté par les médias New York Times et CNN, supprime un obstacle potentiel aux ambitions de Donald Trump, qui ont été vivement critiquées par des historiens de l'architecture et des opposants politiques.

Créée par le Congrès en 1910, la Commission des beaux-arts est composée d'architectes et d'urbanistes. Elle donne des conseils sur la conception et la préservation du patrimoine architectural à Washington, en se concentrant sur les bâtiments gouvernementaux et les monuments dans cette zone strictement réglementée.

La semaine dernière, des ouvriers ont été chargés de démolir l'aile est de la Maison Blanche pour construire à la place une salle de bal à 300 millions de dollars voulue par Donald Trump.

Le républicain a également envisagé de construire en face du mémorial de Lincoln un arc de triomphe ressemblant à celui de Paris.

Qualifiant la Maison Blanche de « l'un des bâtiments historiques les plus importants des Etats-Unis », l'organisation à but non lucratif Society of Architectural Historians a publié le 16 octobre une déclaration exprimant sa « grande inquiétude » vis-à-vis des projets de Donald Trump.

Ceux-ci ont également suscité des réactions négatives de la part des démocrates, notamment de l'ancienne secrétaire d'Etat et candidate à la présidence Hillary Clinton, qui a accusé Trump de « détruire » la Maison Blanche.

Son prédécesseur, l'ancien président démocrate Joe Biden, avait nommé tous les membres maintenant licenciés de la Commission des beaux-arts, après avoir lui-même révoqué les membres nommés par Donald Trump lors du premier mandat du républicain.

D'après les médias, la Maison Blanche va nommer de nouveaux commissaires alignés sur les politiques de Donald Trump.