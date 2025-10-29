Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Trump dit n'être "pas sûr" d'aborder le sujet de Taïwan avec Xi

AFP / le 29 octobre 2025 à 04h28

Le président américain Donald Trump a dit mercredi qu'il n'était "pas sûr" d'aborder la question sensible de Taïwan avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il doit rencontrer en Corée du Sud jeudi.

"Je ne sais pas si nous allons parler de Taïwan. Je ne suis pas sûr. Il voudra peut-être poser la question. Il n'y a pas grand-chose à demander. Taïwan, c'est Taïwan", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One.

aue/tmt/jnd

© Agence France-Presse


Le président américain Donald Trump a dit mercredi qu'il n'était "pas sûr" d'aborder la question sensible de Taïwan avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il doit rencontrer en Corée du Sud jeudi.


"Je ne sais pas si nous allons parler de Taïwan. Je ne suis pas sûr. Il voudra peut-être poser la question. Il n'y a pas grand-chose à demander. Taïwan, c'est Taïwan", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One.


aue/tmt/jnd


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés