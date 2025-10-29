Trump dit n'être "pas sûr" d'aborder le sujet de Taïwan avec Xi

Le président américain Donald Trump a dit mercredi qu'il n'était "pas sûr" d'aborder la question sensible de Taïwan avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il doit rencontrer en Corée du Sud jeudi.
"Je ne sais pas si nous allons parler de Taïwan. Je ne suis pas sûr. Il voudra peut-être poser la question. Il n'y a pas grand-chose à demander. Taïwan, c'est Taïwan", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One.
