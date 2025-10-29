Menu
Dernières Infos

Trump dit prévoir d'abaisser les droits de douane contre la Chine liés au fentanyl

AFP / le 29 octobre 2025 à 04h05

Le président américain Donald Trump prévoit d'abaisser les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl, avant une rencontre prévue jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

"Je pense que je vais les réduire car je crois qu'ils vont nous aider avec le problème du fentanyl", a-t-il déclaré mercredi aux journalistes à bord de son avion présidentiel Air Force One.

"La Chine va travailler avec les forces de l'ordre américaines" concernant cette drogue de synthèse qui a fait des milliers de morts aux Etats-Unis, a ajouté le républicain.

