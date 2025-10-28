Menu
Dernières Infos - Gaza

La Défense civile annonce trois frappes israéliennes sur le territoire palestinien


AFP / le 28 octobre 2025 à 20h30

Un Palestinien inspecte les dégâts autour de sa maison après une frappe israélienne ayant visé la veille le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 20 octobre 2025. Photo Eyad Baba / AFP

La Défense civile de la bande de Gaza a affirmé mardi soir que l'armée israélienne avait mené au moins trois frappes aériennes sur le territoire palestinien.

« L'occupation (Israël, ndlr) est en train de bombarder Gaza avec au moins trois frappes aériennes en dépit du cessez-le-feu » en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, un service de secours opérant sous l'autorité du Hamas. 

Des témoins ont indiqué à l'AFP avoir entendu des explosions.

