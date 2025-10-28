La Défense civile annonce trois frappes israéliennes sur le territoire palestinien

La Défense civile de la bande de Gaza a affirmé mardi soir que l'armée israélienne avait mené au moins trois frappes aériennes sur le territoire palestinien.

« L'occupation (Israël, ndlr) est en train de bombarder Gaza avec au moins trois frappes aériennes en dépit du cessez-le-feu » en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, un service de secours opérant sous l'autorité du Hamas.

Des témoins ont indiqué à l'AFP avoir entendu des explosions.