Dernières Infos - Gaza

Netanyahu ordonne des frappes « immédiates » sur la bande de Gaza


AFP / le 28 octobre 2025 à 18h19

Cette photo aérienne montre la route côtière Al-Rashid, bordant des immeubles détruits dans le quartier d’Al-Remal, à Gaza-Ville, le 23 octobre 2025. Photo AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi des frappes « immédiates » sur la bande de Gaza, accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

À la suite d'une réunion sur la sécurité, « le Premier ministre Netanyahu a ordonné à l'armée de mener immédiatement des frappes puissantes dans la bande de Gaza », selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

