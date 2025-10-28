Netanyahu ordonne des frappes « immédiates » sur la bande de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi des frappes « immédiates » sur la bande de Gaza, accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

À la suite d'une réunion sur la sécurité, « le Premier ministre Netanyahu a ordonné à l'armée de mener immédiatement des frappes puissantes dans la bande de Gaza », selon un communiqué du bureau du Premier ministre.