Elon Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia qu'il juge orienté à gauche

Elon Musk et son entreprise xAI ont mis en ligne lundi Grokipedia, présenté comme le concurrent de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, accusée de biais idéologique par une partie des républicains aux États-Unis. La version a été numérotée 0.1 et comptait déjà lundi soir plus de 885.000 définitions, contre plus de 7 millions en anglais pour Wikipédia.

Dans un message posté sur X, Elon Musk a promis l'arrivée prochaine d'une version 1.0, « dix fois meilleure » que la 0.1, qui est déjà « meilleure que Wikipédia à (son) avis ». Il y a une semaine, l'entrepreneur avait décidé de reporter de quelques jours le lancement de Grokipedia, annoncé fin septembre, un délai justifié par la nécessité d'effectuer « un travail supplémentaire pour purger la propagande ».

A l'image de responsables républicains, Elon Musk critique régulièrement Wikipédia depuis plusieurs années. En 2024, il avait taxé le site d'être « contrôlé par des activistes d'extrême gauche » et appelé à ne plus faire de don à la plateforme. « Le but de Grok et de (Grokipedia) est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité », a affirmé l'homme le plus riche du monde, qui a précisé que le programme informatique de l'encyclopédie était en accès libre (open source). « Tout le monde peut donc l'utiliser pour n'importe quoi gratuitement. »





« Biais systémiques »

Le contenu de certains articles de Grokipedia témoigne d'une orientation des résultats, à l'image de la page consacrée à Elon Musk. Dans les premiers paragraphes de résumé, la plateforme indique que le patron de Tesla et SpaceX a « influencé le débat » sur plusieurs sujets, ce qui lui a valu « des critiques des médias traditionnels qui font preuve de penchants à gauche dans leur couverture ».

Concernant le mouvement des droits civiques « Black Lives Matter », Grokipedia écrit qu'il a « mobilisé des millions de personnes ». « Cependant, ces manifestations ont entraîné des émeutes, (...) les plus coûteuses de l'histoire des assurance pour les dommages aux biens », poursuit l'encyclopédie, sans mentionner, comme le fait Wikipédia, que « la grande majorité des manifestations de 2020 se sont déroulées dans le calme ».

Autre exemple, la page consacrée à l'éditorialiste conservateur Tucker Carlson, qui souligne son « rôle (...) dans la dénonciation des biais systémiques du journalisme traditionnel ». Elle renvoie à un article du site du magazine Newsweek qui ne mentionne ces biais que dans des citations de Tucker Carlson lui-même.

Créé en 2001, Wikipédia est une encyclopédie collaborative gérée par des bénévoles, largement financée par des dons, et dont les pages peuvent être écrites ou modifiées par les internautes. Elle revendique un « point de vue neutre » dans ses contenus. Le contenu de Grokipedia est lui généré par intelligence artificielle (IA) et l'assistant d'IA générative Grok mais cite également plusieurs sources sur chaque page.

En avril, le procureur fédéral de Washington, Ed Martin, remplacé depuis, avait adressé une demande de documents à la fondation Wikimédia, qui a autorité sur Wikipédia. Il disait vouloir déterminer si Wikimédia était bien habilitée à bénéficier de l'exonération d'impôts octroyée aux fondations.

Le procureur désigné par Donald Trump avait dénoncé « la manipulation de l'information » dont Wikipédia se rendait coupable, selon lui, la plateforme cherchant à « masquer la propagande ». Fin août, deux élus républicains de la Chambre des représentants, James Comer et Nancy Mace, ont ouvert une enquête sur des « manoeuvres organisées (...) pour influencer l'opinion américaine (...) en manipulant des articles Wikipédia ».

La naissance de Grokipedia a été saluée par plusieurs personnalités de droite, notamment l'idéologue ultranationaliste russe Alexandre Douguine, qualifiant l'article le concernant de « neutre », « objectif » et « juste » alors que celui de Wikipédia est, selon lui, « diffamatoire ».