Le Canada « prêt » à reprendre les négociations commerciales avec Trump


AFP / le 27 octobre 2025 à 12h21

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, le 27 octobre 2025 à Kuala Lumpur. FAZRY ISMAIL/AFP

Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré lundi qu'il était prêt à discuter avec le président américain Donald Trump après que Washington a augmenté de 10% les droits de douane sur les produits canadiens.

"Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations avec les États-Unis (...) lorsque les États-Unis seront prêts à s'y asseoir", a assuré M. Carney aux journalistes en marge du sommet de l'Asean en Malaisie, suite à la déclaration de M. Trump marquant l'arrêt de toutes les négociations commerciales avec le Canada en raison de ce qu'il a qualifié de campagne publicitaire "mensongère".

