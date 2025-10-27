Le Canada « prêt » à reprendre les négociations commerciales avec Trump

Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré lundi qu'il était prêt à discuter avec le président américain Donald Trump après que Washington a augmenté de 10% les droits de douane sur les produits canadiens.

"Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations avec les États-Unis (...) lorsque les États-Unis seront prêts à s'y asseoir", a assuré M. Carney aux journalistes en marge du sommet de l'Asean en Malaisie, suite à la déclaration de M. Trump marquant l'arrêt de toutes les négociations commerciales avec le Canada en raison de ce qu'il a qualifié de campagne publicitaire "mensongère".