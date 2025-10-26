Israël déclare qu'il maintiendra un « contrôle total » sur la sécurité dans la bande de Gaza

Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré qu'Israël maintiendrait un « contrôle total sur la sécurité dans la bande de Gaza », affirmant que l'armée israélienne continuerait à superviser les opérations de sécurité même après la fin de la phase actuelle des combats, rapporte Reuters.

Ce même porte-parole a également indiqué que des équipes de la Croix-Rouge, ainsi qu'un convoi égyptien, avaient été autorisées dimanche à franchir la ligne jaune imposée par l'armée israélienne à Gaza, pour poursuivre les recherches des 13 dernières dépouilles d'otages restants.

Par ailleurs, des membres du Hamas ont été autorisés à se joindre aux équipes de la Croix‑Rouge dans des zones contrôlées par l’armée israélienne dans le sud de l'enclave, notamment à Rafah et à Khan Younès, dans le cadre de ces recherches, selon des médias israéliens et qataris.