Dernières Infos - Cisjordanie occupée

Quarante enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie en 2025, selon l'ONU


L'OLJ / le 26 octobre 2025 à 16h28

Quarante enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie en 2025, selon l'ONU

Des Palestiniens inspectant les dégâts causés par un raid israélien dans la ville occupée de Tubas, en Cisjordanie, le 19 octobre 2025. Photo Hazem Bader/AFP

Selon un rapport de l'ONU, l'armée israélienne a tué 40 enfants en Cisjordanie occupée en 2025, soit 20 % de l'ensemble des victimes palestiniennes ayant péri dans le territoire palestinien depuis le début de l'année.

L'étude ajoute que depuis octobre 2023, au moins 77 Palestiniens sont morts en détention dans les geôles israéliennes, tandis que plus de 3 000 personnes ont été déplacées en raison des violences commises par les colons en Cisjordanie.

La semaine dernière, un enfant de 10 ans, Mohammad al-Hallaq, avait été tué par balles par un soldat israélien alors qu'il jouait au football dans une école dans le village d'al-Rihiya, près d'Hébron, comme l'a rapporté le Haaretz.

De plus, depuis début octobre, plus de 86 attaques de colons liées à la récolte des olives ont été signalées dans 50 villages palestiniens de Cisjordanie, poursuit le rapport.

Au total, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, toujours selon l'ONU.

Un cinquième des victimes sont des enfants, dont 206 garçons et sept filles, a déclaré l'ONU. Ce nombre comprend également 20 femmes et au moins sept personnes handicapées. Cela n'inclut pas les Palestiniens décédés en détention israélienne au cours de la même période, a ajouté l'ONU.

Quelque 700 000 colons israéliens résident parmi 2,7 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, qui ont été conquises par Israël en 1967.

