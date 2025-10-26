Menu
Dernières Infos - Ukraine

Trois morts à Kiev dans une attaque de drones russe, annonce le maire


AFP / le 26 octobre 2025 à 09h08

Une habitante de Kiev parlant avec une psychologue des services d'urgence ukrainiens, après une frappe russe de drone, le 26 octobre 2025. Photo REUTERS/Valentyn Ogirenko

Une attaque de drones russe sur Kiev a fait trois morts, a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. 

« Selon les premières informations, trois personnes sont décédées et 27 ont été blessées (dont 6 enfants) » dans le quartier de Desnianskyi à Kiev, a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.

