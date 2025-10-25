Menu
Dernières Infos

Trump se dit optimiste sur la conclusion d'un "accord global" avec le président chinois Xi

AFP / le 25 octobre 2025 à 22h26

Le président américain Donald Trump s'est dit samedi optimiste sur la conclusion d'un "accord global" avec le président chinois Xi Jinping lors de leur prochaine rencontre en Corée du Sud la semaine prochaine.

"Je pense que nous avons vraiment de bonnes chances de parvenir à un accord global", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en route pour une tournée en Asie dont le point d'orgue doit être cette rencontre en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

