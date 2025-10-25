Trump ne veut pas "perdre son temps" à rencontrer Poutine sans accord en vue sur l'Ukraine

Le président américain Donald Tump a affirmé samedi qu'il ne "perdrait pas son temps" à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

"Il faudrait que je sache que nous allons parvenir à un accord", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One, en réponse à une question sur ce qui pourrait le convaincre de tenir un nouveau sommet avec M. Poutine. "Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais ceci a été très décevant", a-t-il ajouté, en référence à ses tentatives de régler le conflit entre Moscou et Kiev.

bur-sst/ph

© Agence France-Presse