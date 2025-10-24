Quatre morts et 12 blessés dans une explosion sur un quai de gare

Un voyageur a déclenché un engin explosif vendredi sur le quai d'une gare dans le nord de l'Ukraine au moment d'un contrôle, entraînant sa mort et celle de trois autres personnes, et faisant 12 blessés, ont indiqué les autorités.

Selon les autorités, cet homme, âgé de 23 ans, avait tenté récemment de quitter illégalement le pays.

« Des gardes-frontières vérifiaient les papiers des passagers d'un train quand l'un d'eux a sorti un engin explosif sur le quai, qui a ensuite explosé », a déclaré la police ukrainienne dans un communiqué.

Cet homme, ainsi que trois femmes âgées de 29, 58 et 82 ans, dont une garde-frontière, ont été tués, selon la police.

Les faits se sont déroulés dans la gare d'Ovroutch, une ville de la région de Jytomyr située non loin de la frontière avec le Bélarus.

Pour l'heure, les autorités ukrainiennes n'ont pas donné plus d'informations sur le déroulement de l'incident.

Dans un communiqué, le service des gardes-frontières a affirmé que l'homme qui a déclenché cet engin explosif avait, selon des informations préliminaires, récemment été arrêté par les autorités après avoir tenté de traverser illégalement la frontière ukrainienne dans l'ouest du pays.

Après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022, les hommes âgés de 18 à 60 ans ont eu interdiction de quitter l'Ukraine, sauf exceptions, dans le cadre de la loi martiale.

Des milliers d'entre eux ont tenté de fuir illégalement le pays, parfois au péril de leur vie, notamment pour éviter d'être mobilisés dans l'armée.

Fin août, les autorités ukrainiennes ont permis aux hommes âgés de 18 à 22 ans de se rendre à l'étranger. Ces hommes ne sont pas concernés par la mobilisation militaire, dont l'âge minimal a été abaissé en avril 2024 à 25 ans.