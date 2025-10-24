Menu
Rubio doute qu'Israël annexe la Cisjordanie


AFP / le 24 octobre 2025 à 14h28

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, serre la main du général de brigade israélien Yaakov Dolf lors de sa visite au Centre de coordination civilo-militaire, dans le sud d’Israël, le 24 octobre 2025. Photo Fadel Senna/ Reuters

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a assuré vendredi lors d'un déplacement en Israël douter qu'Israël annexe la Cisjordanie occupée, minimisant le vote de la Knesset cette semaine pour faire avancer deux propositions de loi.

« Il suffit de dire que nous ne pensons pas que cela va arriver », a-t-il affirmé lors d'un point presse depuis le Centre de coordination militaro-civile (CCMC), organisme de surveillance de la trêve, sous supervision américaine. Selon lui, « d'un point de vue législatif, rien n'est en place pour que cela puisse arriver. Mais ça menacerait également tout ce processus » visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a-t-il ajouté.

