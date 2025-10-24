Menu
Guerre Russie-Ukraine

L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine


AFP / le 24 octobre 2025 à 13h13

Des ouvriers déblayent les débris dans la cour d’un immeuble résidentiel endommagé à la suite d’une attaque de drone à Krasnogorsk, dans la région de Moscou, le 24 octobre 2025. Photo Olesya Kurpyayeva/AFP

L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes continuent de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.

Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées du village de Bologivka dans la région de Kharkiv, de ceux de Dronivka et Promin dans la région de Donetsk et de celui de Perchotravnévé dans la région de Dnipropetrovsk.

