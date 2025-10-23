Menu
Dernières Infos - Conflit

Rubio se dit « confiant et positif » sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza


AFP / le 23 octobre 2025 à 21h08

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit « confiant et positif » sur le maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à la suite d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu jeudi à Jérusalem.

« Nous nous sentons confiants et positifs quant aux progrès réalisés. Nous sommes également lucides face aux défis », a dit M. Rubio lors d'une brève déclaration à la presse aux côtés de M. Netanyahu.

