Les autorités contrôlent les propriétaires de générateurs à Tripoli

La municipalité de Tripoli (Liban-Nord) a mené jeudi une série de descentes visant plusieurs propriétaires de générateurs électriques dans différents quartiers de la ville, en collaboration avec la Sécurité de l’État et avec l'appui des ministères de l’Énergie et de l’Environnement. Ces opérations ont été lancées à la suite des nombreuses plaintes de citoyens dénonçant le non-respect, par certains exploitants, des tarifs officiels fixés par le ministère de l’Énergie, rapporte notre correspondant dans la région, Michel Hallak.

Les contrôleurs ont constaté plusieurs infractions, notamment la facturation à des tarifs supérieurs à ceux fixés officiellement et l’absence d’installation de compteurs. Certains générateurs contrevenants ont été saisis et placés temporairement sous la gestion de la municipalité, dans l’attente de la conclusion des procédures légales.

Selon la dernière grille tarifaire du ministère de l’Énergie, les exploitants doivent facturer le kWh entre 0,34 et 0,37 dollar, selon que la majoration de 10 % applicable aux installations situées dans des zones peu peuplées ou en montagne s’applique ou non. Les frais fixes sont également imposés, notamment pour les installations en triphasé.

Les opérations se sont déroulées en présence du président de la municipalité de Tripoli, Abdel Hamid Karamé, et de la cheffe du service de l’économie du Liban-Nord. M. Karamé a affirmé lors de la tournée que « les droits des citoyens ne seront pas bafoués » et que la municipalité « ne tolérera aucun contrevenant exploitant les besoins des habitants ou violant la loi », insistant sur le fait que « la justice sera appliquée à tous sans exception ».

Des descentes similaires ont récemment eu lieu à Beyrouth, dans la région de Saïda ainsi que dans la région de Tyr. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une campagne lancée par les autorités pour mettre fin aux abus des exploitants de générateurs privés, qui fournissent du courant pendant les heures de coupures d’Électricité du Liban, incapable d’alimenter tous ses abonnés 24 h/24.