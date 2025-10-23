Kiev annonce que la Russie a rendu 1 000 corps à l'Ukraine

La Russie a rendu jeudi à l'Ukraine 1.000 corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, a annoncé l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre.

« Les opérations de rapatriement se sont déroulées aujourd'hui » (jeudi) et portent sur « 1.000 corps », a souligné cette administration sur Telegram, saluant l'aide apportée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un travail d'identification des dépouilles doit désormais être mené par des médecins légistes et des enquêteurs, sous l'autorité de la justice ukrainienne.

A la mi-septembre l'Ukraine avait déjà annoncé avoir récupéré un millier de corps, comme en juillet et en août, signe de l'intensification des combats autour de la ligne de front dans l'est du pays. Par ailleurs début octobre, Moscou et Kiev avaient échangé 185 prisonniers de guerre de chaque camp.

Les échanges de dépouilles de militaires et de prisonniers de guerre constituent les seuls résultats des négociations entre les deux belligérants, plus de trois ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. En février dernier, le président Volodymyr Zelensky avait affirmé à une chaîne américaine que son pays avait déjà subi la perte de plus de 46.000 soldats, tandis que « des dizaines de milliers » d'autres étaient considérés disparus ou retenus prisonniers par l'ennemi. La BBC et le média indépendant Mediazona, qui s'appuient sur des données en accès libre, affirment avoir recensé plus de 135.000 soldats russes tués en trois ans et demi, tout en estimant que le nombre réel est probablement plus élevé.