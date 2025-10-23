Un bus scolaire transportant des enfants s’est renversé à Aaramoun, sans faire de blessés

Un bus scolaire transportant des enfants s’est renversé mercredi matin à Aaramoun, a annoncé l’ONG pour la sécurité routière Yasa dans un message publié sur X, précisant qu’aucune blessure n’avait été signalée.

Dans la vidéo, on voit les élèves debout sur le bord de la route, indemnes, près de voitures garées, alors que des passants se précipitent pour leur venir en aide.

La semaine dernière, un bus scolaire transportant 24 élèves avait dévié de sa trajectoire et chuté dans un petit ravin à Dohat el-Hoss, dans le caza d’Aaramoun, causant de légères blessures à plusieurs enfants.





Dimanche, le Centre de gestion du trafic au Liban a publié des directives générales pour assurer la sécurité du transport des élèves à l’occasion de la reprise de l’année scolaire :

- Les conducteurs de bus doivent rouler calmement, éviter la vitesse excessive ou les manœuvres brusques, et se maintenir sur la voie de droite.

- Ils ne doivent démarrer qu’après s’être assurés que tous les élèves sont montés ou descendus en toute sécurité.

- Le nombre d’élèves à bord ne doit pas dépasser la capacité autorisée, et tous doivent rester assis pendant le trajet.

- Un accompagnateur doit être présent pour veiller à la sécurité des élèves, s’assurer qu’aucun ne passe les bras ou la tête par les fenêtres et aider à la montée et à la descente.

- Les propriétaires de bus et les établissements scolaires doivent respecter le code de la route et effectuer un entretien régulier des véhicules.

- Les parents doivent accueillir leurs enfants à la porte du bus ou les aider à traverser la route en toute sécurité.

- Les écoles doivent désigner un personnel suffisant pour encadrer l’entrée et la sortie des élèves afin d’éviter les accidents de la circulation.

Les routes libanaises demeurent tristement célèbres pour leurs drames à répétition : accidents meurtriers, infrastructures défaillantes, négligence politique et désordre général. Rien qu’en 2024, 443 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route.