Dernières Infos - Aide à Gaza

Israël rejette la décision de la CIJ sur Gaza


AFP / le 22 octobre 2025 à 17h50

Une photographie montre des bâtiments détruits dans le quartier de Cheikh Radwane, à Gaza-Ville, le 22 octobre 2025. Photo AFP/ Omar Al-Qattaa

Israël « rejette catégoriquement » la décision mercredi de la Cour internationale de justice (CIJ) selon laquelle Israël doit faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza en vertu du droit international, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

L'avis de la plus haute juridiction de l'ONU, consultatif, est « une nouvelle tentative politique visant à imposer des mesures politiques contre Israël sous le couvert du +droit international+ », a réagi dans un message publié sur le réseau social X le porte-parole du ministre des Affaires étrangères israélien Oren Marmorstein.

