Affaire Tannourine : du chantage téléphonique à la bataille communautaire, retour sur une semaine polémique

L'usine Tannourine, dans la vallée du village éponyme, dans le caza de Batroun, dimanche 19 octobre 2025, au lendemain de sa réouverture. Photo Nemtala Eddé/L'Orient-Le Jour
« Une tempête dans une bouteille d’eau. » Dimanche à Tannourine (Liban-Nord), lors de sa conférence de presse, l’intention du ministre de l’Industrie Joe Issa el-Khoury était limpide : clore l’affaire Tannourine autour de la contamination de l’eau de la marque. Le 13 octobre, le ministère de la Santé sommait la société d’eau de retirer ses produits du marché en raison d’une contamination bactérienne. En quelques jours, ce qui semble être une simple question de santé publique tourne au débat communautaire : ici, l’on dit que le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, affilié au Hezbollah, aurait voulu pilonner une entreprise dite « chrétienne » ; là, l’on assure que c’est après le refus de Tannourine de fournir de l’eau au parti chiite pour l’événement réunissant ses scouts le 12 octobre que la milice aurait lancé une cabale. Au-delà...
Une tempête dans un verre d'eau !
18 h 30, le 23 octobre 2025