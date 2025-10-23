Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Récit

Affaire Tannourine : du chantage téléphonique à la bataille communautaire, retour sur une semaine polémique

Les pertes financières causées par les cinq jours de fermeture de l’usine de production d’eau sont estimées entre 500 000 et un million de dollars.

L'OLJ / Lisa GOURSAUD, avec Nemtala EDDÉ, le 23 octobre 2025 à 00h00

Affaire Tannourine : du chantage téléphonique à la bataille communautaire, retour sur une semaine polémique

L'usine Tannourine, dans la vallée du village éponyme, dans le caza de Batroun, dimanche 19 octobre 2025, au lendemain de sa réouverture. Photo Nemtala Eddé/L'Orient-Le Jour

« Une tempête dans une bouteille d’eau. » Dimanche à Tannourine (Liban-Nord), lors de sa conférence de presse, l’intention du ministre de l’Industrie Joe Issa el-Khoury était limpide : clore l’affaire Tannourine autour de la contamination de l’eau de la marque. Le 13 octobre, le ministère de la Santé sommait la société d’eau de retirer ses produits du marché en raison d’une contamination bactérienne. En quelques jours, ce qui semble être une simple question de santé publique tourne au débat communautaire : ici, l’on dit que le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, affilié au Hezbollah, aurait voulu pilonner une entreprise dite « chrétienne » ; là, l’on assure que c’est après le refus de Tannourine de fournir de l’eau au parti chiite pour l’événement réunissant ses scouts le 12 octobre que la milice aurait lancé une cabale. Au-delà...
« Une tempête dans une bouteille d’eau. » Dimanche à Tannourine (Liban-Nord), lors de sa conférence de presse, l’intention du ministre de l’Industrie Joe Issa el-Khoury était limpide : clore l’affaire Tannourine autour de la contamination de l’eau de la marque. Le 13 octobre, le ministère de la Santé sommait la société d’eau de retirer ses produits du marché en raison d’une contamination bactérienne. En quelques jours, ce qui semble être une simple question de santé publique tourne au débat communautaire : ici, l’on dit que le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, affilié au Hezbollah, aurait voulu pilonner une entreprise dite « chrétienne » ; là, l’on assure que c’est après le refus de Tannourine de fournir de l’eau au parti chiite pour l’événement réunissant ses scouts le 12 octobre...
commentaires (8)

Une tempête dans un verre d'eau !

Politiquement incorrect(e)

18 h 30, le 23 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (8)

  • Une tempête dans un verre d'eau !

    Politiquement incorrect(e)

    18 h 30, le 23 octobre 2025

  • la jalousie est évidente

    Moussally Aida

    14 h 09, le 23 octobre 2025

  • la jalousie et et le désir de nuire sont évidents

    Moussally Aida

    14 h 04, le 23 octobre 2025

  • Le Hezballah et consors veulent donner l'impression que ce ne sont pas uniquement les entreprises dans leur giron qui sont défaillantes.

    Moi

    13 h 51, le 23 octobre 2025

  • Cette affaire est à 1000% partisane et confessionnelle. Certains libanais devraient arrêter de prendre la majorité des libanais pour des abrutis menteurs et de mauvaise foi à leur image.

    Remy Martin

    11 h 29, le 23 octobre 2025

  • Ce n'est peut être pas le ministre qui est en cause mais au Liban vu le nombre de brebis galeuses et un système gangrener par la corruption, on peut imaginer un ou des fonctionnaires de l'administration qui ont des fibres mafieuses de couleur jaune agir pour le compte de quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas enquête interne dons pas de vérité cela ne peut mener qu'aux soupçons qu'ils soient fondés ou non.

    Zeidan

    11 h 01, le 23 octobre 2025

  • Rien de politique? Voire! En attendant l'entreprise a perdu près dun million de dollars. Qui va la dédommager?

    Yves Prevost

    10 h 50, le 23 octobre 2025

  • La ministre doit simplement démissionner.

    Corto

    10 h 14, le 23 octobre 2025

Retour en haut