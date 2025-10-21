Menu
Dernières Infos - Ukraine

Une attaque de drones russes dans la région de Tcherniguiv (nord) fait quatre morts


AFP / le 21 octobre 2025 à 20h48

Des personnes rechargeant leurs téléphones et se réchauffant dans un « point d'invincibilité » après une attaque de drones contre des infrastructures critiques dans la région de Tchernihiv, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine, le 21 octobre 2025. Photo Service d'urgence national ukrainien / AFP

Une attaque de drones russes mardi contre une ville de la région de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a fait quatre morts, ont annoncé les services d'urgence de l'Etat. 

« Aujourd'hui, l'ennemi (russe, ndlr) a attaqué Novgorod-Siverskïi avec des drones. Selon les premières informations, quatre personnes ont été tuées et dix autres blessées, dont un enfant de dix ans », ont dit les services d'urgence sur Telegram.

Une attaque de drones russes mardi contre une ville de la région de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a fait quatre morts, ont annoncé les services d'urgence de l'Etat. 

« Aujourd'hui, l'ennemi (russe, ndlr) a attaqué Novgorod-Siverskïi avec des drones. Selon les premières informations, quatre personnes ont été tuées et dix autres blessées, dont un enfant de dix ans », ont dit les services d'urgence sur Telegram.

