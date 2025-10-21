Une attaque de drones russes dans la région de Tcherniguiv (nord) fait quatre morts

Une attaque de drones russes mardi contre une ville de la région de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a fait quatre morts, ont annoncé les services d'urgence de l'Etat.

« Aujourd'hui, l'ennemi (russe, ndlr) a attaqué Novgorod-Siverskïi avec des drones. Selon les premières informations, quatre personnes ont été tuées et dix autres blessées, dont un enfant de dix ans », ont dit les services d'urgence sur Telegram.