Pas de rencontre Trump-Poutine dans un « avenir proche » selon un responsable américain

Donald Trump n'a pas l'intention de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine dans un « avenir proche », a déclaré mardi un responsable américain, quelques jours après que le président américain a dit qu'ils se rencontreraient dans les deux semaines à venir à Budapest.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est entretenu lundi par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après que Donald Trump eut déclaré que les deux hauts diplomates se rencontreraient cette semaine pour organiser un sommet à Budapest.

« Une rencontre supplémentaire en personne entre le secrétaire d'Etat et le ministre des Affaires étrangères n'est pas nécessaire, et il n'est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche », a déclaré ce responsable du gouvernement américain. Il a toutefois qualifié l'appel entre MM. Rubio et Lavrov de « productif ».

La Russie a de son côté minimisé mardi les chances qu'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump se tienne rapidement, soulignant qu'« aucun délai précis » n'était fixé pour cette rencontre. Ce sommet à Budapest a été pour la première fois évoqué entre Vladimir Poutine et Donald Trump le 16 octobre.

En rendant compte de son échange « très productif » ce jour-là avec son homologue russe, Donald Trump avait indiqué que la rencontre aurait lieu « dans les deux prochaines semaines », soit avant le mois de novembre. Mais cette perspective semble désormais s'éloigner.

Vendredi, lors de sa visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'était pas parvenu à convaincre Donald Trump de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière américains Tomahawk, au lendemain d'un long appel de celui-ci avec M. Poutine.

Donald Trump presse les belligérants à cesser les hostilités, encourageant l'Ukraine et la Russie à « s'arrêter immédiatement à la ligne de front » actuelle.