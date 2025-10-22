Les anciens de la faculté de droit et des sciences politiques célèbrent les 150 ans de l’USJ

L’association des anciens de la faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph (USJ), présidée par l’ancien ministre Abbas Halabi, a organisé, le 14 octobre, un dîner à l’occasion du 150e anniversaire de l’université créée en 1875. Tenu à l’hôtel Phoenicia, l’événement a réuni plus de 500 anciens étudiants et amis de l’USJ, notamment les ministres de la Justice et de l’Information, Adel Nassar et Paul Morcos, les bâtonniers de Beyrouth et de Tripoli, Fadi Masri et Sami el-Hassan, ainsi que Marie-Claude Najm, doyenne de la faculté et ancienne ministre, et le recteur de l’USJ Sélim Daccache s.j., dont le mandat vient d’expirer.

À cette occasion, le P. Daccache a reçu une plaque commémorative de M. Halabi et des membres de l’amicale, notamment le chef de l’Inspection judiciaire, Ayman Oueidate, l’ancien bâtonnier de Beyrouth, Nader Gaspard, Marie-Antoinette Ayrout, avocate et enseignante à l’USJ, Sami Nader, directeur de l’Institut des sciences politiques de l’USJ, ainsi que Laudy Nader, avocate, Georges Mallat, Karim Torbey, Fadi Chalfoun et Antoine Issa, en présence notamment de Francois Boëdec s.j., vice-recteur de l’université, qui succède désormais au P. Daccache.

Après les interventions de MM. Halabi et Gaspard qui ont assuré de part et d’autre que l’amicale se tient aux côtés de l’université avec « fidélité et loyauté » malgré les « défis économiques » que traverse le pays, le P. Daccache a rendu, à son tour, hommage à cette « solidarité ». « Plus de 6 600 étudiantes et étudiants reçoivent un soutien financier direct et 530 autres poursuivent leurs études gratuitement grâce aux fonds d’aide, aux bourses de solidarité et aux dons généreux de nos anciens élèves et de nos amis », s’est-il félicité.