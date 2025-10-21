Menu
Dernières Infos - Gaza

Le Hamas dit qu'il rendra deux dépouilles d'otages à Israël à 18H00 GMT


AFP / le 21 octobre 2025 à 16h54

Des Palestiniens marchant à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. Eyad Baba/AFP

La branche armée du Hamas a annoncé qu'elle rendrait mardi à 18h00 GMT les dépouilles de deux otages sur les 15 qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, selon un communiqué.

Dans le cadre de l'échange entre otages et prisonniers convenu dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, « les Brigades Ezzedine al-Qassam remettront les corps de deux prisonniers israéliens qui ont été exhumés aujourd'hui (mardi, ndlr) dans la bande de Gaza », dit le communiqué.

