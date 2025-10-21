Israël a rendu quinze dépouilles de Palestiniens, selon la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré mardi avoir mené à bien le transfert dans la bande de Gaza de dépouilles de Palestiniens retenues en Israël, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a effectué aujourd'hui le transfert de corps de Palestiniens décédés aux autorités de Gaza, en tant qu'intermédiaire neutre (...) les autorités sanitaires locales de Gaza ont confirmé que le nombre de dépouilles reçues aujourd'hui s'élève à 15 », a-t-il indiqué dans un communiqué.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque otage israélien décédé restitué. Israël a indiqué mardi avoir identifié la treizième dépouille d'otage rendue par le Hamas la veille au soir.