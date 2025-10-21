Les forces gouvernementales disent avoir repoussé une attaque d'el-Qaëda, neuf morts

Les forces gouvernementales au Yémen ont affirmé mardi avoir repoussé une attaque du mouvement jihadiste el-Qaëda dans le sud du pays en guerre, dans un affrontement qui a fait neuf morts dans les deux camps.

« Nos forces ont réussi à déjouer une attaque terroriste de grande envergure lancée ce matin (mardi) par des membres de l'organisation terroriste el-Qaëda contre le siège du complexe gouvernemental (..) dans la province d'Abyan », a affirmé le commandant de la brigade visée, Nasr Atef Al-Machouchi, dans un communiqué. Selon lui, les assaillants ont fait exploser deux voitures piégées, avant de s'infiltrer dans le complexe où les forces les ont affrontés. « Cinq kamikazes portant des ceintures explosives » ont été tués dans les combats, ainsi que quatre militaires, a-t-il ajouté.

Une source médicale à Abyan a confirmé à l'AFP la mort des quatre militaires, et fait état de 15 blessés. Considérée un temps par les Etats-Unis comme la branche la plus dangereuse du réseau jihadiste, le groupe el-Qaëda dans la péninsule arabique (Aqpa) s'est développé au Yémen dans le chaos provoqué par le conflit qui oppose depuis plus d'une décennie le pouvoir, appuyé par l'Arabie saoudite, aux rebelles houthis, soutenus par l'Iran.

Les attaques du groupe jihadiste, tant contre les forces gouvernementales que les rebelles, ont toutefois diminué ces dernières années. Les hostilités dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique connaissent une accalmie depuis une trêve négociée par l'ONU en avril 2022 entre les rebelles, qui contrôlent la capitale Sanaa, et le gouvernement installé à Aden, dans le sud du pays.

Le camp gouvernemental regroupe des forces hétéroclites. Celles qui ont été visées par l'attaque sont reliées au Conseil de transition du Sud (STC), un mouvement séparatiste proche des Emirats arabes unis, très actif dans la lutte contre les jihadistes.