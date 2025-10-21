Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - GRAND ANGLE

« L'objectif était de nous faire disparaître » : sur les traces des derniers juifs de Syrie

Durant plus d’un demi-siècle, la communauté était otage du régime Assad. Sa chute a ravivé un mince espoir, mais la blessure est profonde et tout reste à reconstruire.

L'OLJ / Stéphanie KHOURI, envoyée spéciale à Damas, le 21 octobre 2025 à 15h16

« L'objectif était de nous faire disparaître » : sur les traces des derniers juifs de Syrie

Photos : Hasan Belal, Wikicommons et bibliothèque numérique de l'Alliance israélite universelle. Montage : Iva Covic-Chahine

Dans les dédales de la vieille ville damascène, Eid Samantov exulte. Le départ surprise de Bachar el-Assad six mois plus tôt lui a redonné le sourire. À 74 ans, il ne tourne plus sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Il ne craint plus Abou Ibrahim, le tout-puissant homme de main de l’ancien régime qui faisait régner la terreur dans le quartier juif. Il n’a plus peur pour ses amis. Il n’a plus peur tout court. Alors il s’en donne à cœur joie. Critiquer les puissants, afficher sa religion, évoquer les appels quotidiens avec la famille à Tel-Aviv… comme s’il fallait rattraper le temps perdu à raser les murs, le septuagénaire déballe tout. « Benjamin Netanyahu, je l’aime. Sans lui, Israël aurait disparu depuis longtemps. » Le Premier ministre israélien vient de lancer une salve de missiles contre des sites nucléaires iraniens....
Dans les dédales de la vieille ville damascène, Eid Samantov exulte. Le départ surprise de Bachar el-Assad six mois plus tôt lui a redonné le sourire. À 74 ans, il ne tourne plus sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Il ne craint plus Abou Ibrahim, le tout-puissant homme de main de l’ancien régime qui faisait régner la terreur dans le quartier juif. Il n’a plus peur pour ses amis. Il n’a plus peur tout court. Alors il s’en donne à cœur joie. Critiquer les puissants, afficher sa religion, évoquer les appels quotidiens avec la famille à Tel-Aviv… comme s’il fallait rattraper le temps perdu à raser les murs, le septuagénaire déballe tout. « Benjamin Netanyahu, je l’aime. Sans lui, Israël aurait disparu depuis longtemps. » Le Premier ministre israélien vient de lancer une salve de missiles...
commentaires (2)

Le Figaro aujourd'hui publie un reportage saisissant qui titre : "TSUNAMI : 200.000 israéliens ont quitté le pays entre début 2022 et mi-2024 : C'est à se demander comment l'affreux Satanyahou a réussi en l'espace de 2 ans, à faire fuir d'Israel ce nombre inouï de juifs que tous les États Arabes réunis et pendant des décennies n'ont jamais pu atteindre ! Bravo ! Continuez : Bientôt votre pays disparaitra !

Chucri Abboud

14 h 44, le 22 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (2)

  • Le Figaro aujourd'hui publie un reportage saisissant qui titre : "TSUNAMI : 200.000 israéliens ont quitté le pays entre début 2022 et mi-2024 : C'est à se demander comment l'affreux Satanyahou a réussi en l'espace de 2 ans, à faire fuir d'Israel ce nombre inouï de juifs que tous les États Arabes réunis et pendant des décennies n'ont jamais pu atteindre ! Bravo ! Continuez : Bientôt votre pays disparaitra !

    Chucri Abboud

    14 h 44, le 22 octobre 2025

  • Dans les années 50, les "Juifs de Syrie"sont devenus "Juifs du Liban". Notre communauté vivait paisiblement au Liban, sans jamais causer la moindre pérturbation. Nos commerces florissaient dans un Liban prospère. La vie était belle: Saison estivale à Aley/Bhamdoun, ski à Bcharré et Faraya en hiver. Réunions de famille sur le Bardoni à Zahlé...Puis les horreurs qui ont ciblé les Juifs de Syrie ont commencé au Liban. Aujour'hui, dans nos pays d'acceuil, nous regardons, sans regret, le Liban que nous avons aimé, mais qui nous a maltraités, sombrer dans la misère. Juif du Liban

    Camilo Romano

    00 h 48, le 22 octobre 2025

Retour en haut