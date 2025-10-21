« L'objectif était de nous faire disparaître » : sur les traces des derniers juifs de Syrie

Dans les dédales de la vieille ville damascène, Eid Samantov exulte. Le départ surprise de Bachar el-Assad six mois plus tôt lui a redonné le sourire. À 74 ans, il ne tourne plus sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Il ne craint plus Abou Ibrahim, le tout-puissant homme de main de l’ancien régime qui faisait régner la terreur dans le quartier juif. Il n’a plus peur pour ses amis. Il n’a plus peur tout court. Alors il s’en donne à cœur joie. Critiquer les puissants, afficher sa religion, évoquer les appels quotidiens avec la famille à Tel-Aviv… comme s’il fallait rattraper le temps perdu à raser les murs, le septuagénaire déballe tout. « Benjamin Netanyahu, je l’aime. Sans lui, Israël aurait disparu depuis longtemps. » Le Premier ministre israélien vient de lancer une salve de missiles...

