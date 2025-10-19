Incendie dans des abris de fortune pour déplacés syriens au Liban-Nord

Un incendie s’est déclaré dimanche dans plusieurs habitations précaires au toit en tôle, qui abritent des familles de déplacés syriens dans la région de Beddaoui au Liban-Nord, rapporte notre correspondant Michel Hallak. Ce lieu se situe à proximité d’un camp palestinien.

La Défense civile a pu maîtriser l’incendie avant qu’il ne gagne toutes les habitations, avec l’aide notamment des jeunes du camp palestinien de Beddaoui, de l’association al-Chifa et des pompiers de la région. Les dégâts ne sont que matériels.

Le Liban compte officiellement 1,5 million de déplacés syriens sur son sol depuis le début de la guerre syrienne en 2011. Depuis le changement de régime à Damas en décembre dernier, plusieurs milliers sont rentrés chez eux, mais beaucoup restent découragés par la situation en Syrie.