L’Office du Litani dénonce la reconstruction d’un camp de déplacés syriens près du fleuve

L’Office national du Litani, qui gère le bassin du plus grand fleuve au Liban (allant de la Békaa au Liban-Sud), a dénoncé dimanche dans un communiqué des « travaux de reconstruction d’un camp de déplacés syriens dans le village de Bar Élias (Békaa), sur le cours du fleuve ».

Au cours des années passées, l’Office du Litani avait démantelé un grand nombre de camps informels de déplacés syriens aux abords du fleuve, étant donné leur impact écologique catastrophique sur le cours d’eau. Celui-ci est apparemment l’un de ceux qui avaient été démantelés précédemment. Le Liban accueille officiellement 1,5 million de déplacés syriens depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011. Depuis le changement de régime à Damas en décembre 2024, plusieurs milliers sont déjà rentrés.

« L’édification de ce camp dans une zone écologique sensible représente une menace directe sur les ressources hydrauliques et une violation du code de l’eau 192/2020 et du code de l’environnement 444/2002, notamment en l’absence d’infrastructures d’eaux usées », poursuit le texte.

L’Office du Litani a demandé que ces travaux soient interrompus sans délai, du moins pour vérifier que les conditions environnementales et sanitaires sont respectées sous les directives des ministères concernés. « Les conditions en Syrie permettent désormais un retour sûr et digne, il n’est plus justifié d’édifier de nouveaux camps de déplacés syriens », selon le communiqué. L’Office du Litani « tient le propriétaire du terrain en question pour responsable de toute contravention ou dégât environnemental sur les lieux », conclut le texte.