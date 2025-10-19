Le Pakistan et l'Afghanistan se mettent d'accord sur un "cessez-le-feu immédiat", annonce le Qatar

Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d'accord dimanche sur un "cessez-le-feu immédiat" après des pourparlers samedi au Qatar pour tenter de ramener durablement le calme à leur frontière, après une confrontation ayant fait des dizaines de morts, a annoncé Doha.

Au cours de ces négociations, "les deux parties se sont mis d'accord sur un-cessez-le-feu immédiat et l'instauration de mécanismes pour consolider une paix durable et la stabilité", affirme dans un communiqué publié sur X le ministère qatari des Affaires étrangères, saluant "une étape importante qui va contribuer à mettre fin aux tensions à la frontière" entre les deux pays.

