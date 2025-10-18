La Croix-Rouge a récupéré deux dépouilles d'otages israéliens

La Croix-Rouge a récupéré deux dépouilles d'otages détenus dans la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, a indiqué samedi soir l'armée israélienne dans un communiqué.
« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils contenant les dépouilles d'otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers les forces (israéliennes) dans la bande de Gaza », a indiqué l'armée dans un communiqué.
La Croix-Rouge a récupéré deux dépouilles d'otages détenus dans la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, a indiqué samedi soir l'armée israélienne dans un communiqué.
« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils contenant les dépouilles d'otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers les forces (israéliennes) dans la bande de Gaza », a indiqué l'armée dans un communiqué.