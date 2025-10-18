La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer « plusieurs » dépouilles d'otages israéliens

La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer « plusieurs » dépouilles d'otages dans la bande de Gaza, a indiqué samedi soir l'armée israélienne dans un communiqué.

« Selon les informations reçues, la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils contenant les dépouilles des otages décédés lui seront remis », dit le communiqué.