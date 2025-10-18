Menu
Dernières Infos - Gaza

La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer « plusieurs » dépouilles d'otages israéliens


AFP / le 18 octobre 2025 à 23h20

Un véhicule de la Croix rouge transportant des dépouilles d'otages israéliens, à Gaza-Ville, le 15 octobre 2025. Photo REUTERS / Dawoud Abu Alkas

La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer « plusieurs » dépouilles d'otages dans la bande de Gaza, a indiqué samedi soir l'armée israélienne dans un communiqué. 

« Selon les informations reçues, la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils contenant les dépouilles des otages décédés lui seront remis », dit le communiqué.

