Attaque contre le bureau d'un candidat aux législatives, deux blessés

Des hommes armés ont tiré samedi avant l'aube sur le bureau d'un candidat sunnite aux législatives irakiennes, faisant deux blessés, trois jours après l'assassinat d'un autre candidat, a indiqué une source de sécurité.

L'attaque contre le bureau du candidat Mouthanna al-Azzawi s'est produite dans la région de Youssoufia, à 25 km au sud de la capitale Bagdad, a déclaré cette source à l'AFP. Elle a blessé deux gardes du corps et les assaillants ont pris la fuite.

M. Azzawi, membre du Conseil provincial de Bagdad, a « condamné fermement l'attaque lâche » sur sa page Facebook. « Ces actes ne nous empêcheront pas de continuer à servir notre peuple. » « Les agresseurs seront punis pour leurs actes tôt ou tard », a ajouté le candidat, membre d'une coalition de petits partis et de personnalités sunnites présidée par Mouthanna al-Samarraï.

Mercredi, le candidat Safaa al-Mashhadani, qui était également membre du conseil provincial de Bagdad, a été tué dans l'explosion d'un engin explosif placé sous sa voiture à Tarmiya, à 40 km au nord de la capitale. Il se présentait aux législatives sous l'étiquette de l'une des plus grandes coalitions sunnites participant aux élections du 11 novembre et dirigée par Khamis al-Khanjar et le président du Parlement Mahmoud al-Mashhadani.

Cette coalition avait dénoncé un « crime lâche » commis selon elle dans le cadre de « la politique d'exclusion et de trahison menée par des forces armées incontrôlées qui cherchent à faire taire les voix nationales libres ».

Le Premier ministre d'Irak, pays à majorité chiite, Mohamed Chia al-Soudani, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'attentat contre Safaa al-Mashhadani et l'arrestation de ses auteurs. Le Parlement irakien, composé de 329 membres, est dominé par une coalition de partis chiites pro-iraniens.

Les élections de novembre sont les sixièmes organisées depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003 qui a renversé le président Saddam Hussein. Selon le système de partage du pouvoir en vigueur depuis, la fonction de Premier ministre revient traditionnellement à un musulman chiite, celle de président à un Kurde et celle de chef du Parlement à un musulman sunnite.