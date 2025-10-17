Sir Denniyé : le personnel médical agressé à l’hôpital après avoir demandé un test de dépistage du Covid-19

Une médecin et une infirmière de l’hôpital gouvernemental de Sir Denniyé, au Liban-Nord, ont été agressées vendredi par le père d’un enfant hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, rapporte notre correspondant dans la région, Michel Hallak.

L’homme s’en est pris au personnel médical après que la médecin lui a demandé de faire subir un test de dépistage du Covid-19 à l’ensemble de sa famille, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak. Le père aurait alors réagi avec colère, disant ne pas « croire au coronavirus » et accusant l’hôpital de chercher à tirer un profit financier de la situation avant d’agresser la médecin et l’infirmière. Il a ensuite forcé l’entrée de la chambre d’isolement pour récupérer son fils et quitter l’établissement sans régler les frais médicaux. Les forces de sécurité ont été alertées de l’incident afin de prendre les mesures nécessaires.

Le ministère de la Santé a pour sa part condamné « dans les termes les plus fermes » l’agression, la qualifiant de « condamnable et inacceptable sur les plans moral et juridique ». Dans un communiqué, le ministère a dénoncé « une atteinte à la dignité du personnel soignant et à la sacralité des institutions de santé », estimant que de tels comportements « aggravent les défis auxquels le secteur médical fait déjà face dans les circonstances actuelles » et « nuisent à la qualité et à la continuité des services fournis aux citoyens ».

Le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, a suivi personnellement l’affaire, s’entretenant avec le directeur de l’hôpital afin d’obtenir les détails de l’incident et d’assurer la protection du personnel médical, ajoute le communiqué. Le ministère a enfin appelé les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes à agir rapidement pour interpeller l’agresseur et appliquer les sanctions légales les plus sévères, afin de protéger la sécurité du personnel soignant comme celle des patients.