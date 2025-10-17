Poutine « pas prêt » à la paix selon Zelensky, « veut mettre fin à la guerre » pour Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que le président russe Vladimir Poutine n'était « pas prêt » à la paix, Donald Trump jugeant le contraire. « Je pense que le président Poutine veut mettre fin à la guerre », a déclaré Donald Trump en recevant son homologue ukrainien à la Maison Blanche.

Il s'agit de la troisième visite à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier. Elle intervient au lendemain d'une longue conversation téléphonique entre les présidents américain et russe et de l'annonce d'un prochain sommet entre les deux chefs d'Etat à Budapest.