Dernières Infos - Madagascar

Le colonel Randrianirina investi président


AFP / le 17 octobre 2025 à 10h51

Le colonel Michael Randrianirina (au centre), du contingent militaire mutiné du CAPSAT, s’adresse à une assemblée à Antananarivo, le 16 octobre 2025. Photo MAMYRAEL/ AFP

Le colonel de l'armée malgache Michaël Randrianirina a été investi président de Madagascar vendredi, quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires et la chute de l'ex-président Andry Rajoelina, en fuite à l'étranger après trois semaines de manifestations.

M. Randrianirina, chef du CAPSAT, une unité de l'armée qui s'est mutinée et s'est jointe aux manifestants antigouvernementaux le weekend dernier, a lu le serment présidentiel lors d'une cérémonie à la Haute cour constitutionnelle à Antananarivo, la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

