Le colonel Randrianirina investi président

Le colonel de l'armée malgache Michaël Randrianirina a été investi président de Madagascar vendredi, quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires et la chute de l'ex-président Andry Rajoelina, en fuite à l'étranger après trois semaines de manifestations.

M. Randrianirina, chef du CAPSAT, une unité de l'armée qui s'est mutinée et s'est jointe aux manifestants antigouvernementaux le weekend dernier, a lu le serment présidentiel lors d'une cérémonie à la Haute cour constitutionnelle à Antananarivo, la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP.