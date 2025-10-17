Lancement de la quatrième édition du concours d’écriture de la Banque BEMO

La Banque BEMO a lancé la quatrième édition de son concours d’écriture « Rêver le Liban », sous le thème « Faire parler les murs », lors d’une cérémonie au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La ministre Rima Karamé a salué cette initiative pionnière et souligné son importance dans la revitalisation de l’esprit créatif chez les jeunes Libanais, ainsi que dans le renforcement du lien entre l’éducation, la culture et la citoyenneté.

Riad Obegi, président de la Banque BEMO, s’est interrogé sur la place du rêve à l’ère de l’intelligence artificielle. « L’IA, bientôt, ne serait-elle pas capable d’imaginer, de concevoir et de réaliser n’importe quelle idée réalisable ? Mais l’IA n’est pas encore capable de rêver. Le rêve est une essence purement humaine, et le Liban, dans son essence même, est né d’un rêve. La providence a, ici, accroché le ciel à la mer par une montagne et a laissé cette tension multiplier les rêves. La renaissance du Liban se fera par l’unisson des rêves de beauté, de bonté et de principes. « Rêver le Liban » est un forum national de rêves positifs. »

Au cours de la cérémonie, les partenaires de l’initiative ont également pris la parole.

Sabine Sciortino, directrice de l’Institut français du Liban, a déclaré : « Quoi de plus beau que cette initiative pour refléter la richesse du plurilinguisme libanais ? »

Christiane Jeitani, représentante de la Commission nationale libanaise pour l’Unesco, a précisé qu’« un réseau composé de quatre-vingt-six écoles participera à ce projet ». Antoine Boulad, cofondateur de l’Association Assabil, a ajouté : « Nos bibliothèques publiques s’associent à cette initiative afin de promouvoir la culture, la lecture et la citoyenneté. »

L’Orient-Le Jour est, quant à lui, selon son directeur exécutif Fouad Khoury Hélou, « fier de soutenir ce concours de nouvelles, une initiative qui encourage les jeunes à imaginer le Liban de leurs rêves et à croire en leur avenir tout en valorisant leur créativité ».

Puis Nevine Toutounji-Hage Chahine, présidente du concours, a conclu : « « Rêver le Liban » est un rêve qui a pris corps dans ce projet fou de Riad Obegi : faire rêver les jeunes Libanais. »

Le concours est ouvert aux élèves du secondaire et aux universitaires de moins de 25 ans résidant au Liban ou à l’étranger. Les textes doivent être rédigés en arabe, français ou anglais.

www.reverleliban.com