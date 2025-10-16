Netanyahu dit que « le combat n'est pas terminé » à Gaza et dans la région
le 16 octobre 2025 à 12h39
Le président américain, Donald Trump, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’entretiennent au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo Evelyn Hockstein/ AFP
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que « le combat n'est pas terminé" »pour son pays, ajoutant être « déterminé à obtenir le retour de tous les otages », lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas.
« Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire — quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd », a-t-il déclaré. « Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation. »
S'exprimant depuis le cimetière du Mont Herzl, alors que seulement neuf dépouilles d'otages ont été rendues à ce jour par le Hamas sur un total de 28, le chef du gouvernement a rappelé qu'Israël était « déterminé à obtenir le retour de tous les otages. »
