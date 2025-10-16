Netanyahu dit que « le combat n'est pas terminé » à Gaza et dans la région

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que « le combat n'est pas terminé" »pour son pays, ajoutant être « déterminé à obtenir le retour de tous les otages », lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas.

« Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire — quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd », a-t-il déclaré. « Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation. »

S'exprimant depuis le cimetière du Mont Herzl, alors que seulement neuf dépouilles d'otages ont été rendues à ce jour par le Hamas sur un total de 28, le chef du gouvernement a rappelé qu'Israël était « déterminé à obtenir le retour de tous les otages. »