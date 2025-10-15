La Jordanie prête à fournir de l’électricité au Liban dès que « les autres parties concernées seront prêtes »

Le ministre jordanien de l'Énergie Saleh el-Kharabsheh a affirmé que son pays est disposé à fournir au Liban « une partie de ses besoins en électricité dès que les autres parties concernées seront pleinement prêtes », dans le cadre du plan de 2021 visant à alimenter le Liban en électricité, lors d’une rencontre mercredi à Amman avec son homologue libanais, Joe Saddi.

Selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle ), les deux hauts responsables ont notamment discuté du gazoduc arabe vers le Liban et de l’approvisionnement énergétique, pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Au cours de la réunion, le ministre jordanien a souligné les liens historiques profonds entre la Jordanie et le Liban, notant que Amman entend « renforcer la coopération économique » et qu’il est « prêt à fournir au Liban une partie de ses besoins en électricité dès que les autres parties concernées seront pleinement prêtes ». Il a ajouté que « les lignes électriques du côté jordanien sont tout à fait prêtes ».

À l’été 2021, les États-Unis avaient lancé un projet visant à permettre au Liban d’importer du gaz égyptien et de l’électricité produite en Jordanie. Toutefois, sa mise en œuvre avait été bloquée par la loi dite César, qui permettait à Washington d’imposer des sanctions à toute entité coopérant avec le régime syrien de l’ancien président Bachar el-Assad, renversé le 8 décembre dernier.

Après que le président américain Donald Trump a officiellement levé les sanctions américaines contre la Syrie plus tôt cette année, le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, a déclaré que cette décision pourrait, en théorie, permettre de relancer le projet de 2021.